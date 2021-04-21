انفجار يستهدف قوات للجيش بمحافظة ديالى فى العراق

لقى عناصر من الجيش العراقي مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية جلولاء في محافظة ديالى.

وأكد مصدر أمني، أن عبوة ناسفة انفجرت ليلة أمس الثلاثاء على دورية للجيش العراقي بالقرب من جسر حلوان في ناحية جلولاء، التابعة لقضاء خانقين، ما أسفر عن سقوط قتيل و4 جرحى.

وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي، في بيان له اليوم الأربعاء، عن هجوم إرهابي من قبل تنظيم داعش على منطقة سيد غريب التابعة لقضاء الدجيل دون وقوع خسائر.

وأضاف البيان، أن عمليات البحث مستمرة للقبض على عناصر داعش، التي أجُبرت على الفرار بعد تكيف الهجوم عليها من قبل قوات الحشد الشعبي.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحركات مسلحي داعش في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى، حيث يشن مسلحو داعش هجمات متفرقة وينصبون الكمائن في هذه المناطق.