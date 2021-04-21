المملكة: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في جمهورية تشاد

الخليج – واس: أكدت وزارة الخارجية بالمملكة، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة. ‎وأعربت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو. وأكدت على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، كما عبرت عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

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