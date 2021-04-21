الرئيس الإيراني يدعو أمريكا لإعلان قائمة واضحة بالعقوبات التي سترفع

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده لا تريد إبرام اتفاق نووي جديد أطلق عليه ”اتفاق نووي بلس“، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تمارس حرباً اقتصادية ضد إيران، داعياً إياها إلى إعلان قائمة واضحة بالعقوبات التي سترفع.

وأوضح روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني أن ”إيران ترفض أي اتفاق جديد وتصر على الاتفاق النووي كما هو دون زيادة أو نقصان، وعلى واشنطن رفع جميع العقوبات، وعلى أمريكا إعلان قائمة واضحة بالعقوبات التي سترفعها ليعرف كل العالم بدقة ما هي ومن ثم نحن سنتحقق من ذلك وبعدها نعود إلى تعهداتنا في الاتفاق النووي“.

وأضاف: ”نريد تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون زيادة أو نقصان، والاتفاق الذي وقع عليه الجميع عام 2015 يجب أن يطبق وترفع كافة المقاطعات، وذلك يشمل رفع جميع العقوبات التي فرضت علينا، ولا نقبل برفعه على شكل أجزاء“.

وأبدى روحاني استعداد إيران للعودة إلى كافة التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 في حال تأكدت من رفع كافة العقوبات الأمريكية.

وقال: ”في حال إحياء الاتفاق النووي سيكون نشاطنا النووي وفقا لبنود الاتفاق ولن نحيد عنه قيد أنملة وسنطبق كافة التعهدات المترتبة علينا بعد أن نشاهد وجود صدقية في كلامهم“.

واعتبر الرئيس الإيراني المحادثات التي تجريها بلاده مع مجموعة 4+1 في فيينا منذ الخميس الماضي بشأن الاتفاق النووي، أن ”الهدف منها التحقق من آليات رفع العقوبات“.

ووجه روحاني انتقادات إلى معسكر التيار المتشدد، وقال ”إنهم لا يقولون كلمة واحدة ضد الولايات المتحدة، وإنما فقط يطلقون الإهانات والأكاذيب ضد الحكومة، إنهم يعتبرون أنفسهم ثوريين خارقين لكنهم يلعنون الحكومة بدلاً من الولايات المتحدة“.