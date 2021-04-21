وزير الخارجية الأردني يزور رام الله

يزور وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رام الله غداة تأكيد المملكة على إبرامها عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح بالقدس في عام 1956.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أمس الثلاثاء، على أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق، التي تبين قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية آنذاك، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها، ضيف الله الفايز، أنه جرى في عام 2019، وفي هذا العام، تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق أخرى تعود لأكثر من 60 عاما.

وأكد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الفلسطينيين، مشددا على إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.