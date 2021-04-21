حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة 2022-2066.
ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ولجنة السكان... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.