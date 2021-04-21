10 وفيات و1268 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 10 حالات وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد بإجراء 3855 فحصاً مخبرياً، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 93910 إصابة، الوفيات 808 حالات وفاة، الحالات النشطة 19178 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 73924 حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن الحالات الصحية التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، وبلغت الحالات الخطيرة والحرجة 308 حالات.

فيما يتعلق بالتطعيمات، فقد بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 34287 شخصاً.

بدوره، حذر مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من الارتفاع الحاد في الإصابات بوباء الكورونا في قطاع غزة والارتفاع غير المسبوق في عدد الوفيات وما يشكله ذلك من ضغط على القطاع الصحي، الذي يعاني أصلا من الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكد البرغوثي على أهمية الإسراع في توفير كميات كبيرة من التطعيمات لسكان القطاع باعتباره السبيل الرئيسي للحد من انتشار الوباء في ظل الازدحام السكاني وصعوبة الأوضاع البيئية.

وحمل البرغوثي المتواجد حاليا في قطاع غزة حكومة نتنياهو المسؤولية عن تأخر وصول وقلة عدد التطعيمات بسبب تنكرها لمسؤولياتها كقوة احتلال واستمرارها في فرض الحصار على القطاع، مؤكدا أهمية تعاون جميع مكونات القطاع الصحي في الضفة والقطاع لمواجهة مخاطر وباء الكورونا و توفير التطعيمات ضده.