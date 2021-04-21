بشار الأسد يتقدم رسميا بطلب ترشح لخوض انتخابات الرئاسة السورية المقبلة

تقدم الرئيس السوري بشار الأسد رسميا إلى انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهر القادم

وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حموده صباغ أن المجلس تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية" وأضاف أن الطلب هو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك في "استفتاء" كان فيه المرشح الوحيد.

كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.

ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود.