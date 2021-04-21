برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين يواصل توزيع سلال غذائية في عدة...

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك لعام 1442هـ، وذلك في مقر مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية برئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرس كإبراهيم ملانوفيتش، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية سلافيتسا غورانتشيتش.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن المسلمين في البوسنة اعتادوا في كل عام هذا الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مبيناً أن التفطير لهذا العام ونظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا سيكون على هيئة سلال غذائية متكاملة يبلغ عددها 3000 سلة غذائية توفر ما يقرب من أربعين ألف وجبة إفطار صائم.

وفي السنغال، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم الثامن توزيع السلال الغذائية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في داكار وضواحيها عبر الملحقية الدينية في سفارة المملكة بالسنغال.

وجرى توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ضواحي داكار، بالتعاون مع أعضاء رابطة خريجي الجامعات السعودية بالسنغال، لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما جرى تسليم ١٠٠ سلة غذائية بمقر الرابطة لـ ١٠٠ أسرة.

كما باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين شهر رمضان لعام ١٤٤٢ هـ، في عدد من المدن الباكستانية من خلال توزيع السلات الغذائية الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية وفق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية للأسر المستفيدة، تزن ١٠,٤٠٠ كيلو و استفاد منها ٤٠٠٠ آلاف مستفيد بالمنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد وضواحيها، ومدينة روالبندي، ومدينة جكري، ومدينة علي بور.