مركز الملك سلمان للإغاثة وزع سلال غذائية رمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر...

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

وجرى توزيع 1,226 سلة غذائية رمضانية في عكار، استفاد منها 6,130 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.420 سلة غذائية رمضانية في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 1.420 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 7.100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وفي اطار متوازي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.950 سلة غذائية رمضانية على الأشقاء الفلسطينيين في مدينة القدس، استفاد منها 2.950 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 14.750 فردا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.

وجرى توزيع 7 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة كوبليك استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 7 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بولتشيزا استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 8 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بتشين استفاد منها 650 شخصا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة كرويا استفاد منها 750 شخصا.

وفي اطار متصل، تم توزيع 13 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مقاطعة بيرات استفاد منها 1.000 شخص، وتوزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في محافظة دلفينا استفاد منها 450 فرداً، إضافة إلى توزيع 10 أطنان و720 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة جيروكاستر استفاد منها 800 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع 106 أطنان و893 كيلو غراما من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 990 أسرة بواقع 5940 فردًا.

وسيتم خلال المشروع توزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية لمناطق المسيلة الساحلية، و21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية لمنطقة سيحوت، و16 طنًا و50 كيلو غراما من السلال الغذائية لمنطقة شحن، و48 طنًا و43 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية الغيضة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.

وفي اطار متوازي، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة.

ووزع المركز 1000 سلة غذائية على العائلات الأشد حاجة في منطقة الشوف اللبنانية، اشتملت على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442، شملت مختلف المناطق في لبنان.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,624 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريات تبن، وزايدة، وقهل، والعرائس، والشقعة، ولكمان التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 2624 فردا.

وفي إطار متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الحصين بالضالع، استفاد منها 1,300 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.