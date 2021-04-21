“الغذاء والدواء” توجه بعدم ترك الطعام المطهو لأكثر من ساعتين في جو الغرفة

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم ترك الطعام المطهو لأكثر من ساعتين في جو الغرفة.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”: أن ترك الطعام المطهو في جو الغرفة لأكثر من ساعتين يؤثر سلبًا عليه بوصوله إلى منطقة الخطر.
وأوصت الغذاء والدواء بحفظ الطعام المطهو في درجة أكثر من 60 درجة مئوية، وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة المناسبة للتخزين في الثلاجة 4 درجات مئوية للتبريد أو أقل و 18 درجة مئوية للتجميد.
وقالت الغذاء والدواء إن درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 60 و 40 درجة مئوية يمكن للبكتريا من خلالها التكاثر بسرعة والتأثير سلباً على الطعام.
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