“الأمن البيئي” تضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

الخليج – واس: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة. وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط 3 جرافات و3 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

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