روسيا تطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة

في تأكيد على توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو، طالبت روسيا رسميا 10 موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضيها نهاية اليوم (الأربعاء) ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة أخيرا.

وأكدت الخارجية الروسية أنها سلمت نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان خلال استدعائه إلى الوزارة مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن شخصيات غير مرغوب فيها. وبحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية نهاية اليوم 21 أبريل.