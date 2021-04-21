بعد انقطاع الأكسجين وفاة 22 مصاباً بفيروس “كورونا” في مستشفى بالهند

توفي ما لا يقل عن 22 شخصا من المصابين بفيروس «كورونا» في مستشفى هندي اليوم الأربعاء، وذلك بعد انقطاع إمداد الأكسجين بسبب مشكلة في أسطوانة الغاز، وذلك وفقا لما أدلى به مسؤول بالمستشفى لشبكة «إن دي تي في» الهندية وقال المسؤول إن انقطاع الأكسجين استمر لمدة نصف ساعة، ولكن جميع المرضى كانوا في حالة حرجة وفي حاجة للدعم المستمر للتنفس.

وأشارت شبكة «إن دي تي في» أن المستشفى تقع في مدينة ناشيك، التي بها 150 مريضا بفيروس «كورونا» حاليا. وقال راجيش توبي وزير الصحة بولاية ماهاراشترا إنه لم يتضح ما الذي أدى لحدوث هذه الواقعة.

وأضافت الشبكة أنه جرى نقل عدد من المرضى لمستشفيات أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 295 ألفا و41 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تتجاوز حصيلة الإصابات بالفيروس 6. 15 مليون حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 2023 حالة وفاة بالفيروس.

وتعد حالات الإصابة والوفيات هي الأعلى التي تسجلها الهند منذ بداية الجائحة.

وقد فرضت نيودلهي إجراءات إغلاق لمدة ستة أيام حتى الاثنين المقبل، في حين من المقرر أن تعلن ولاية ماهاراشترا عن قرارها في وقت لاحق من اليوم.