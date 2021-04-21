فلسطين: القدس خط أحمر ولن نقبل بمشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية

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الخليج – واس: شدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على التزام القيادة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه لن يجرِِ تغيير أو تعطيل أي شيء يتعارض مع المصلحة الفلسطينية كون هذه الانتخابات مطلب فلسطيني وأن كل عملية التشويش المستمرة من هنا أو هناك لا قيمة لها.
وأكد أبو ردينة أن القدس خط أحمر وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأية مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أنه لن يُتخذ أي قرار فيما يتعلق بالقدس بأي شكل من الأشكال دون العودة للقيادة وللفصائل ولكل القوى.
وقال أبو ردينة: إن الانتخابات ستجري في موعدها وأن الجهود مستمرة مع الاطراف كافة ومنها الاتحاد الأوروبي الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إلا أنه غير قادر أن يفرض على إسرائيل إجراء الانتخابات.
وشدد على ان السلام والعلاقة مع أمريكا لن يكونا بأي ثمن سوى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس.
واضاف أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية لا تزال جيدة، معربا عن أمله بأن تتطور بالشكل الذي يؤدي لتحقيق مناخ يقود إلى سلام يعزز الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.
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