أمريكا: قدمنا تصوراً عن عقوبات قد تُخفف عن إيران

مع انتظار استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل، قال مسؤول أميركي إن واشنطن قدمت خلال محادثات فيينا تصوراً عن عقوبات قد تُخفف عن إيران، مشيراً إلى أن إدارة بايدن ترى أن العمل الدبلوماسي هو الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي. وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

إلى ذلك، كشفت مصادر أميركية عن أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لتخفيف العقوبات في قطاع النفط والقطاع المالي، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية.

وقال شخصان مطلعان على المحادثات إن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الصلب والألومنيوم.