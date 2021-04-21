ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (7ر0) نقطة وبنسبة (02ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (35ر3697) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (63ر3696) نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(833) ألفًا و(710) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (5ر19) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(765) ألفًا و(381) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (017ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (64ر20) مليار ريال عماني.
و بلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (623) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (26ر16) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (577) ألف ريال عماني أي ما نسبته (05ر15) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (46) ألف ريال عماني وبنسبة (21ر1) في المائة.
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