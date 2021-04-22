تبوك.. القبض على مواطن من أرباب السوابق قتل آخر إثر خلاف بينهما

الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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