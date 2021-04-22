العثور على جثّة وافدة إثيوبية معلقة على سطح مبنى سكني في جدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة المنطقة، باشرت حادِثة العثور على جثّة امرأة وافدة من الجنسية الأثيوبية، معلقة بسطح مبنى سكني في جدة.

وأوضحت الإمارة في بيان مقتضب اليوم (الخميس)، أن الوافدة مخالفة لنظام أمن الحدود، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة الواقعة لفرع النيابة العامة.