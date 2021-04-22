البرلمان العربي يعلن تبنيه مبادرتي ولي العهد السعودي ”السعودية الخضراء ” و”الشرق...

أعلن البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي تبنيه مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لهما من أهمية كبرى لحماية الأرض والطبيعة والحد من المخاطر التي تواجهها ودورهما الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي والحد من مخاطر المناخ.

وذكر البرلمان العربي -في بيان اليوم الخميس- أن هذه الخطوة تأتي بناء على مقترح تقدم به رئيس البرلمان العربي انطلاقا من اهتمام البرلمان في مرحلته الجديدة بالقضايا البيئية وتعزيز القدرات والفرص لتحقيق التنمية المستدامة.