الحريري من الفاتيكان: المشكلة في لبنان سياسية وليست طائفية

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس يريد زيارة لبنان لكن بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال الحريري، عقب لقائه مع البابا فرنسيس في القصر الرسولي بالفاتيكان، صباح اليوم الخميس، إن الموقف رسالة للإسراع بالتشكيل وهم يعرفون من يعطّل ومن لا يعطّل، وسيكون هناك زيارات من الفاتيكان إلى لبنان.

وأوضح أن ما يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة مشاكل خارجية، مضيفا “الأكيد أن هناك فريقا أساسيا في لبنان يعطل تشكيل الحكومة”.

وأكمل أن لبنان في وضع سيء ولكن نستطيع وقف الانهيار لدى تشكيل الحكومة ولكن هناك من يريد إبقاء لبنان في الانهيار.

وأوضح الحريري أنه شرح للبابا فرنسيس المشاكل التي تعاني منها البلاد، وطلب من البابا مساعدة لبنان، قائلا إن “الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة وأن المسألة سياسية وليست طائفية”.

وأضاف أن البطريرك الراعي يدعم حكومة مستقلّين واختصاصيين، مشير إلى أن ما يحدث في لبنان هو أن هناك فريقاً يريد اقتصاد حرّ وفريق آخر يريد وضع يده على الكهرباء وغيرها ويريد العمل مع جهة اقتصادية واحدة.

وأكمل الحريري قائلا: “جولاتي خارج لبنان هي للعمل والبحث في كيفية مساعدة لبنان، وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري”.

وكان البابا فرنسيس قد استقبل صباح اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري.