قمة القادة حول المناخ تبدأ أعمالها.. وخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة

الخليج – واس: بدأت اليوم أعمال “قمة القادة حول المناخ ” -الافتراضية – ، التي دعا إليها فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور 40 من قادة دول العالم.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفد المملكة رفيع المستوى المشارك في أعمال القمة التي تستمر يومين لبحث الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.