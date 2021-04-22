مستجدات كورونا.. تسجيل 1055 إصابة جديدة في المملكة و1086حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.. ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 409093 حالة و تعافي 1086 حالة يصل إجمالي حالات التعافي 392448 حالة كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6869 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة 9776 منها 1182 حالة حرجة.

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