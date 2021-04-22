السودان وليبيا والنيجر تدعو تشاد لضبط النفس وتغليب مصلحة البلاد وانتهاج حوار...

أصدرت دول ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر، يوم الخميس، بيانا مشتركا حول الأوضاع الدائرة في جمهورية تشاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن البيان عبر عن قلق الدول الثلاث لما يحدث في جمهورية تشاد، فيما أشاد بالدور الهام الذي لعبه الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في دعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة.

ودعا البيان كافة الأطراف في تشاد إلى تغليب مصلحة بلادهم، وانتهاج حوار سلمي؛ حفاظا على السلم الإقليمي وممارسة ضبط النفس، والحرص على وحدة تشاد وسلامة أراضيها.

وطالب بإقامة حوار وطني، بعيدا عن لغة القوة والتهديد باستخدامها، داعيا إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة لحماية الحدود الموقعة في أنجامينا عام 2018 مع دول الجوار: تشاد وليبيا والسودان والنيجر.

ودعا المسؤولين في البلدان الثلاثة إلى عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي “PSC” جلسة طارئة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف التوتر، وصون الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد البيان على ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الثلاث؛ لتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.