الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار

الذهب يقترب من مستوى 1800 دولاراستقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم مبتعدة قليلاً عن مستوى 1800 دولار إذ تراجع الدولار الأمريكي مع نزول عوائد الخزانة بينما أبقت مخاوف المعروض البلاديوم ثابتاً قرب ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الـ 25 من فبراير عند 1797.67 دولاراً فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1791.20 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2871.33 دولاراً للأوقية وهبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.42 دولاراً للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.26 دولاراً.