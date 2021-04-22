الولايات المتحدة: تسجيل 57,261 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 57,261 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و733 حالة وفاة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,602,676، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 565,613.

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