تنبيهات: تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ،يفيد بفرص هطول أمطار رعدية “ربيعية” على معظم مناطق المملكة , حيث يتوقع هطول أمطار رعدية “متوسطة إلى غزيرة “، التي تصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة أو أكثر, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار .

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار رعدية يبدأ تأثيرها ابتداءً من يوم الجمعة إلى الثلاثاء على منطقة عسير ،ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ، ومنطقة مكة المكرمة ، ومنطقة المدينة المنورة ، والمحافظات الساحلية لتلك المناطق ،ولا يستبعد أن تتسبب الأمطار الغزيرة في تشكيل السيول على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار يوم ” الجمعة حتى الأحد ” لتكون خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية ، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك .

ويمتد تأثير الحالة المطرية ابتداءً من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء ليشمل منطقة حائل ، ومنطقة القصيم بأمطار “متوسطة قد تصل إلى الغزارة” ،كما تكون الأمطار المتوسطة في مجملها على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية ، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض ، والمنطقة الشرقية ، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء – بمشيئة الله تعالى- .

وأشار المركز الوطني إلى أن التوقعات الأولية – بمشيئة الله – تشير إلى فرص استمرار الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم ،حيث سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي بإذن الله.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الجمعة 1442/9/11 هـ وحتى الثلاثاء الموافق 1442/9/15 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر جراءها من يوم الجمعة إلى الثلاثاء مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة, فيما ستتأثر يومي الجمعة إلى الأحد مناطق ( الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وستتأثر من يوم السبت إلى الثلاثاء مناطق ( الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل ) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.