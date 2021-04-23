“الصحة”: تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة وتعافي 1205

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 410191. كما أعلنت عن تعافي 1205 حالات ليصل إجمالي حالات التعافي 393653 حالة وتسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6878 حالة. وذكرة الوزارة أن عدد الحالات النشطة 9660 منها 1205 حالات حرجة

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