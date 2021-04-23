في (رمضان) , ضيعت اللبن , وليس في (الصيف) عزيزي الاتحادي , لأسباب (مهنية) (غير احترافية) أضاعت إدارة الاتحاد وأضاع لاعبو الاتحاد فرصة كبيرة لتصدر ترتيب الدوري لأول مرة منذ عام 2016 وللاقتراب بشكل كبير جداً من المنصة (الذهبية) لأول مرة منذ عام 2009 .

أتذكر جيداً حديث حارس الفريق الاتحادي فواز القرني مع الأستاذ وليد الفراج في (اكشن يا دوري) في مارس 2017 حين قال ” قلي بتعطيني بعد شهرين , بس بعد شهرين اعطيني , بس لا تقولي بكره , لانه انت لمن تقولي بكره ترى انا اوعد ناس ثانية , اذا انت كذبت عليا انا اطلع كذاب عندهم وهذا شي مو كويس ” انتهى .

مسألة امتعاض اللاعبين من تأخر مستحقاتهم و المماطلة في تنفيذ الوعود حدثت كثيراً في السنوات الأخيرة لقلة الدعم المادي , ونجدها تمر مرور الكرام على (أنمار) دون أن يعتبر ويتعلم من أخطاء من سبقوه من الإدارات السابقة , أو يعتبر ويتعلم من نجاحات الإدارات السابقة في تعاملها مع اللاعبين رغم انعدام (الكاش) , والأدهى والأمرّ أن خطأ اليوم يأتي في وقت عصيب ينتظر فيه الكل لقباً طال انتظاره لعميد الأندية السعودية , خطأ إداري (غير احترافي) كان من السهل جداً تداركه و اللحاق عليه قبل وقوعه لو كان هناك (عقل خبير) يعرف كيف يدير الأمور (الخفية) والعلاقة (الحساسة) بين الأطراف الثلاثة ( اللاعب + المال + الأداء ) .

في المقابل لا أبرر موقف اللاعبين وما قدموه من (اعتصام جماعي) مطالبة بمستحقاتهم , وترك هذا (الاعتصام) يؤثر سلباً على مخزونهم البدني و اللياقي في أحد (أصعب) منعطفات الدوري و أكثرها (مصيرية) وكيف ظهر ذلك امام (تكتل) فريق الباطن الدفاعي , هذا التكتل الذي استطاع (الشباب) تكسيره (بالأربعة) و النصر (بالسبعة) و دخل فيه (17) هدف في آخر (4) مباريات فقط .

لا الزمان ولا المكان يستحق هذه (الطنقرة) غير محسوبة المخاطر , فمسألة توقف التدريبات لـ(3) أيام قبل تغيير الفسيولوجية الجسدية والأوقات التدريبية بدخول شهر رمضان الكريم و ناهيك عما تبقى من جولات الدوري بـ (5) جولات فقط مرفوضة تماماً , و المفترض أن يكون الجميع في هذا الوقت متكاتف لتحقيق (الحلم الأكبر) لجميع اللاعبين بلا استثناء خاصة (المحليين) الذين لم يشهدوا ولم يحققوا لقب بطولة دوري في تاريخهم (جميعاً) ربما باستثناء الاستقطابات الثلاثة النصراوية فقط ( هوساوي – الجبرين – المنصور ) .

وهنا يظهر جلياً (النضج الإداري) المفقود داخل وخارج الملعب بين دور القائد الحقيقي للفريق , و دور المشرف العام على الفريق , و المدير التنفيذي للفريق , فالأول (مقطوع مؤقتاً) و الثاني (غير ناضج إدارياً) و الثالث في (إجازة) , و ما ينتظره الجمهور الاتحادي الان هو هدية إلهية بتعثر المتصدرين (الهلال والشباب) وانتظار هدايا المنافسين , وقالوها زمان ( اللي ما ياكل بيده ,, ما يشبع !! ) .

أضـواء متفــرقـة …

– مطلق الاختلاف, عاشه أنمار الحائلي الموسم الماضي وهذا الموسم , وما بين الحالتين , وضع لنفسه ولإدارته وللاعبي فريقه خطة الوصول للمركز (الخامس) كحلم وهدف , وحين وجد نفسه منافساً على (اللقب) قام بتغيير الهدف , لكن (الأدوات) و (الخطط) بقيت كما هي , وهنا تكمن المشكلة , لا تطلب أكثر مما تحتمل , ولا توعد بلبن العصفور و (كل العصافير على الشجرة) !!

– لأول مرة في تاريخ عميد الأندية السعودية , تمتنع (3) ألعاب للفريق الأول عن أداء التمارين أو حضور مباريات هذا الموسم , حدثت في ألعاب (السلة – الطائرة – كرة القدم) , لا اللاعبون ولا الإدارة بحثت في (تاريخ) الاتحاد وما يحمله من بطولات عجز كثيرون عن تحقيقها في هذه الألعاب , وكيف هم بمثل هذه التصرفات (شوهوا) تاريخاً مجيداً طُرّز بالذهب !! .

– لأول مرة أيضاً , يظل (العاملون) بنادي الاتحاد بدون رواتب لأكثر من (سنة) , وبـ(فزعة) الجمهور تم تسليمهم مؤخراً راتب شهر (مارس 2020) , هل من المعقول أن يتم تجاهل أكثر فئة (غلبانة) في النادي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاؤكم ) ,, هي فقط لمن يفكر ويعتبر ,, بعمـق !!

– محلياً , وفي كرة السلة , (النصر) يحقق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه , بقائد فريق (اتحادي) سابق هو جابر الكعبي و بمدرب (أحدي) سابق هو الكابتن عبدالرحيم لال , النصر اختصرها هذا الموسم , وعرف كيف يخطف اللقب حين اختفى (الكبار) من المشهد , الاتحاد و أحد .

– كرة القدم , أنشأها الفقراء , و تحكم بها الأغنياء , حتى اختلف (الأغنياء) فيما بينهم فأصبحت لدى البعض (صناعة) بعد ان كانت مجرد (رياضة) , هذا هو نزاع الألفية الجديدة اليوم , بطولة السوبر الأوروبي للأندية برعاية بيريز و كرونكي وجليزر وباقي (الشيوخ) , يرفضون الرضوخ لقوانين الاتحاد الاوروبي (المجحفة) مالياً ويريدون تعويض ما خسروه من الجائحة , كاد أن يحدث ذلك , وكدنا أن نشهد حقبة كروية جديدة , بهوية مختلفة وفكر مختلف ، ‏لكن تأجلت فكرة المشروع الأوروبي ، ولربما أخذ (الشيوخ) ما يريدون من هذا الضغط ورضخ الاتحاد الاوروبي لبعض مطالبهم

الأهم أنهم استطاعوا هز كيان الاتحاد الأوروبي و الفيفا و القلق على مصالحهم ، خطوة موفقة حتى وإن توقفت مؤقتا .

كتبه: يحيى العمودي

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