الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي . وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة تباشر بلاغا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية بعسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.