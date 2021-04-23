الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثالث
استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش.
وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير الماضي عند 1797.67 دولار الخميس، وأضاف نحو 0.4 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.
فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1783.90 دولار للأونصة.
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