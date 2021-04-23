البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي أربع طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه السعودية

الخليج – واس: أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية وانتهاك القانون الدولي الإنساني, بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، . وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على موقف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي, مشيدة في الوقت نفسة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.

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