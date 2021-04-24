عسف العولمه

عندما نرجع الى سبعينات وثمانينات القرن الماضي ربما نستغرب ونتعجب كيف عاشوا الاشخاص الأولون دون استخدام الانترنت او اقتناءه فمنهم الذين عاشوا في حدود القرى الصحراوية لا يؤمنون به او قد يكون باهض الثمن فلا يستطيعوا شراءه والحصول عليه اما الآن اصبح حتى في متناول الأطفال من الشارد والوارد من الصغير والكبير بل واصبح معياراً من معايير التنمية المستدامة اذا أُستخدم بالشكل الصحيح حتماً سيصبح ايجابياته وفوائده ونفعه اكثر من سلبياته واضراره فهو الركيزة الاسياسية في نجاح استمرارية الحياة و ايدلوجية المجتمعات في التعليم ، الصحة ، العلاقات الانسانية ، كمثالاً مشهود في ازمة كورونا التي شهِدَ بها العالم البشري ان العامل التكنولوجي يمثل عنصر كبير في محاولة اكتشاف الفايروس و ايضاً دور البرامج في حجز المواعيد بمراكز الصحه بالإضافه الى التعلم الالكتروني في المؤسسات التعليميه والاكاديمية ، فإن رغبناه كعنصر تعليمي تربوي هو كذلك ، اذاً العولمة هي فكر واضح وثقافة راسخه ثابتة القوام عند كل شعوب العالم فهي تؤدي الى تنوير العقل و انحداره ايضاً فلنوجهها الى نهوض العقل والفكر فالحضارة ليست باقتناء اجهزة ذكية فحسب بل تكمن في طريقة استخدامها وتوجيهها الى تحقيق الأهداف والطموحات كثيراً ما نسمع بعض الاشخاص ( فلاناً تغيّر نراه جالساً بيننا جسداً بلا روح ، كيف اربي ابني تجاه هذه الثورة التقنية والفضاء التكنولوجي ) انت مُسيّر ولست مخير بالجريان في هذا الفضاء هو لا يقف ولا يتجمد لأجلك انت او لأجل تربية ابناؤك تربية سليمة حتى ولو كانوا في بروج ٍ مُشيّده سيُدركهم هذا الموج لا محاله ، نحن لا نستطيع حكر الاجيال القادمه وحصرها حيال الكم الهائل من العالم التكنولوجي والتقني فكل جيل جديد تولد معه ثقافة جديده مماثله له ، نحن نستطيع التقدم والتطور والتحديث في عوامل التنشئه والقيم الثقافيه والتعليميه في مختلف اطيافها لانها تسهم في زيادة قوة النسيج الاجتماعي بكل المجتمعات ، هي ساعدت وساهمت وعلّمت ونمّت وطوّرت الكثير والكثير من اقاليم الامم ومختلف الأوطان.

من كتاب خارطة الوعي

كتبه : غدير العنزي