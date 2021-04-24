الأخبار المتواترة حاليا عن نادي الاتحاد

*يكاد يكون النادي الوحيد بين الأندية المحلية لديه مصدرجية كثر ، وجدوا لزعزعة استقرار نادي الاتحاد ، تكتل واضح وفاضح ، كلما رأوا الاتحاد في الاتجاه الصحيح ، قاموا بعمل فبركة أخبار عديدة عن الإدارة وعن الجهاز الفني وعن اللاعبون فردا فردا وعن عقودهم ، لم يروق لهم حال الاتحاد الرائع الآن ، الكارثة حساباتهم عليها الصبغة الاتحادية ، لكن المضمون كله ضد مصلحة الاتحاد جملة وتفصيلا ، من ينقذ الاتحاد من تلك الشلة المتكتلة للإضرار بمصالح الاتحاد باستمرار ؟

*الاتحاد بقي لديه أربع جولات في غاية الأهمية ، هل أعد العدة لتلك اللقاءات الصعبة حتى يتم حصد النقاط بها جميعا ، حيث إذا جمع النقاط جميعها ، أما سيحصد البطولة أو يضمن مقعد آسيويا ، ولكن لو حدث غير ذلك قد يخرج حتى من الرباعي الذهبي ، حينها تكون الحسرة وخسارة جهود عام كامل يذهب سدى للأسف .

*الفرق المحلية المشاركة آسيويا ، تكاد تكون هي الأقرب لتأهل ، لاسيما وإنها من مخرجات أقوى دوري عربي ، الهلال في الطريق الصحيح ، النصر لديه فرصة التأهل بشكل كبير ، الأهلي كذلك لديه فرصة العودة برغم تعثر البدايات ، إجمالا هم الأقرب لتأهل والعلم عند الله تعالى .

*المراحل السنية بأي نادي تحتاج إلى أجهزة فنية أجنبية عالية الجودة ، حتى تكون المخرجات وفق تأسيس قوي وشامل ومتكامل ، مهاريا وتكنيكيا وتكتيكيا وفق تأهيل عالي وتوظيف مثالي ، وأما غير ذلك مضيعة للوقت وهدر للجهود فقط .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد