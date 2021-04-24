إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا

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أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.
وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت، بحسب “روسيا اليوم”.
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