فصيل فلسطيني يتبنى مسؤولية إطلاق قذائف من غزة على المستوطنات

أعلن تنظيم "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليته عن قصف تعرضت له مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة الليلة الماضية.

وقال التنظيم في بيان له اليوم السبت إن القصف جاء بعد أن "حذرنا.. الاحتلال الصهيوني من التمادي في غيه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل وأكدنا أننا لن نسمح بالاستفراد بأهلنا هناك وأن العدو سيدفع ثمنا غاليا أمام تصاعد جرائمه."

وتابع: "لذا نعلن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتنا عن اطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم الاحتلال المستمرة وقصفه لغزة هذه الليلة".

وأكد البيان أن "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ومعنا كافة أذرع المقاومة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم ومقاتلينا في حالة جهوزية لمواصلة الرد على أية حماقات يرتكبها العدو بحق شعبنا"، مضيفا أن "قدسنا في حدقات عيوننا ولن نتركها وحدها".

من جانبها، دانت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، الهجمات الإسرائيلية التي تعرض لها قطاع غزة فجر اليوم، ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشعوب الأمة إلى "تحمل دورهم ومسؤولياتهم في حماية أهلنا في القدس والمسجد الأقصى" والعمل على تثبيت وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني و"دعم مقاومته".

وأعلن الجيش الإسرائلي صباح اليوم السبت أنه خلال ساعات الليلة الماضية أطلق فلسطينيون "36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها، بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة".

ويعتبر هذا القصف أكبر هجوم انطلق من قطاع غزة منذ عدة أشهر، وبينما لم تسجل إصابات بين الإسرائيليين، تسببت القذائف في أضرار في عدد من التجمعات السكانية، حسب الإعلام الإسرائيلي.