تحطم طائرة عسكرية ومقتل أفراد طاقمها في زيمبابوي

الخليج – واس: تحطمت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو بجمهورية زيمبابوي ووقعت على بعد نحو 30 كيلومترا شرق العاصمة هراري. وأوضح سلاح الجو في زيمبابوي في بيان له أمس، أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية وعلى متنها طياران وفني عندما اختفت عن شاشات الرادار، مما أسفر عن مقتل جميع طاقمها.

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