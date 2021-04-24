بيان إثيوبي: جهات داخلية وخارجية تسعى لإغراق البلاد في فوضى

قال المجلس الأمن الوطني الإثيوبي، اليوم السبت، إن قوى داخلية وخارجية تسعى لإغراق البلاد في فوضى.

جاء هذا الاتهام في بيان أصدره مجلس الأمن الوطني الإثيوبي عقب اجتماعه برئاسة آبي أحمد رئيس الوزراء.

وقال البيان إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي سيتم في موعده، وكذلك الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.

وأضاف البيان أن ذلك سوف يحدث رغم ما وصفها بالمؤامرات والضغوط التي تتعرض لها إثيوبيا.

وتتزامن التصريحات الإثيوبية مع تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة التعامل بجدية مع الصراع في إقليم تيجراي وأزمة سد النهضة.

من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن إثيوبيا تعمل على كسب الوقت للبدء في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاقٍ مع مصر والسودان.