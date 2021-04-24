غزة تسجل 7 حالات وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3026 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة في تقريرها حول آخر المستجدات فيروس كورونا إنها سجلت 1015 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 78764 حالة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 96953 حالة، و839 حالة وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 17350 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات، وصلت إلى 373 حالة، مشيرة الى وجود 282 حالة في حالة الخطر.