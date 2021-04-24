إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة عن أعداد الجرعات التي تم اعطاؤها من لقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، منذ الإعلان عن بدء التطعيم.

وأبانت “الصحة” أن عدد الجرعات المعطاة بلغت 8 ملايين جرعة لقاح كورونا، وأحدث مليون في أقل من أسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 9 حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل 858 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (394,529) حالة ولله الحمد.