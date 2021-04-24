لبنان: إنزال أشد العقوبات على المهربين والتشدّد في ضبط الحدود

أوضح السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة بعد قرار المملكة منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية على إثر ضبط شحنة مخدرات مهربة داخل علب رمان: “أننا طلبنا من السلطات اللبنانية المختصة اتخاذ إجراءات أمنية لمعالجة الموضوع بالضرب بيد من حديد لوقف هذه المهزلة وإنزال أشد العقوبات على المهربين والتشدّد في ضبط الحدود، وملاحقة مصانع المخدرات”.

وأضاف كبارة في حديث تلفزيوني : “يجب تقديم ضمانات للسلطات السعودية في أقرب وقت ممكن بمنع تكراره في المستقبل كي تتم إعادة النظر في هذا القرار وتجنُّب أن يصيب منتوجات أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على سمعة لبنان واللبنانيين الأبرياء وعلى أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية”.

وكانت المملكة قد أعلنت يوم أمس الجمعة، إيقاف دخول منتجات الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد ، وذلك بعدما تمكنت من إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه.