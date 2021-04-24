“العنف الأسري”: نباشر حالة فتاة تعرضت للتعنيف في حائل

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري اليوم ، عن مباشرة ورصد تعرض فتاة للعنف الأسري في حائل.

وقال المركز عبر حسابة الرسمي “تويتر”، إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول فتاة تتعرض للعنف الأسري، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح، بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري”.

وأكد المركز أنه تم توجيهها إلى الحماية الأسرية في حائل، وجاري التنسيق بهذا الأمر مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.