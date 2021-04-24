نهلة مفتي: كل تجربة مررت بها تعلمت أمر مختلف

(النجاح لايأتي إلامع الإصرار).. هكذا جسدت رحلة نجاحها بهذه العبارة

قرأت سيرتك العطرة فـ إذا بي أجد الكثي رمن العثرات والتحديات والتجارب ف وجدت من بينهم الصبر والكفاح والنجاح لنستفتح حوارنا برحلتك التي بدأت منذ إنهاءك لمرحلة الجامعة.

بدأِت بالبحث عن طريقك بعد إنهاء دراستك الجامعية وحصلتِ على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الإعلام قسم العلاقات العامة حدثينا عن بداية قصة نجاحك وهل استفدتي من تخصصك في رحلة عملك؟

البداية رغم صعوبتها و قسوتها ورغم انه كان فيها كثير من التخبطات الا انها كانت من أجمل المراحل لأنها مليئة بالحماس والإصرار عملت في مجالات كثيرة وتنقلت بين عدة مشاريع حتى وجدت نفس ي بفضل من الله تعالى بعد تقريبا خمس سنوات من العمل والبحث وطبعا كان تخصص ي هو القائد في رحلتي حتى وصلت الى الطريق الصحيح والى الهدف الذي أسعى اليوم بكل قوة وشغف لتحقيقه.

على الرغم من وجود الصعاب والعثرات في طريقك من كان يسندك في تلك المرحلة؟

والدتي أطال الله في عمرها بالصحة والعافية كانت ولا ازالت الى اليوم الداعم الأول لي وتظل في شدتها وفي لينها هي أهم أسباب نجاحي.

عملتِ في عدة مجالات مختلفة منها الخيري والتسويقي ومن ثم المجال التدريبي ماذا اكتسبتي من كل مجال؟

في كل تجربة مررت بها تعلمت امر مختلف تماما مثلا في مجال التدريب تعلمت كيف اتعامل مع الجمهور واقف بثقه امامه واكون مقنعه و مؤثرة و في مجال التسويق تعلمت كيف احدد نوع العملاء المستهدفين وكيف اجهز المحتوى التسويقي الذي يتناسب مع مستوى العميل وانتقلت لعمل تطبيق جوال فواجهتني مشكله بسبب كتابة العقد و تعلمت منها صياغه العقود بطريقة قانونية تحفظ حقوقي كاملة والفائدة الاهم والاكبر هي ما انا عليه اليوم وهو اني وجدت طريقي ووجدت نفس ي واكتسبت خبرات متنوعه ما كنت سوف اكتسبها من خلال العمل في مجال واحد وهنا يتعلم المرء كيف يبحث عن الفائدة في كل يوم وكل تجربة يمر بها

أ/نهلةأرتدتِ تصميم تطبيق في الهاتف ومن ثم تم إستغلالك كيف اكتشفتِ ذلك وكيف تخطيتِ تلك الصفعة وماذاتعلمتِ منها؟

للأسف لم يكُن لدي الخبرة الكافية في مجال التطبيقات وتم استغلال هذه النقطة من قبل الشركة المتفق معها ولم يتم توضيح نقطة أساسية في العقد وتم استغلالها فيما بعد لزيادة المبلغ المدفوع و بمجرد طلب الزيادة اكتشفت انها خدعة مدروسة شعرت باحباط شديد لانني كنت أعمل على هذا المشروع لمدة عامين ومن ثم وجدت نفسي أعود لنقطة الصفر وكأنني لم أفعل شيء ولكن لأنني طموحة جدا ولدي عزيمة وإصرار و كلي ثقة بالله بأنه لن يخيب ظني استطعت تجاوز الموضوع وتعلمت من هذه التجربه عدم الاندفاع ودراسة الأمور بشكل مفصل ودقيق واللجوء إلى أهل الخبرة.

كيف حولتِ الفشل إلى نجاح؟

نصيحة بسيطة جد ًا والجميع يعرفها لكن قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جميعنا نعرف انه ما اوجدنا الله في هذه الحياة الا لحكمة وكل تجاربنا وابتلائاتنا في حياتنا فيها خيرة لنا فاذا بحثنا عن هذه الحكمة وهذه الخيرة ورضينا بكل ما كتبه الله لنا في كل تجربة مررنا بها سنحول كل تجاربنا السيئه والمؤلمة الى قصص نجاح.

قمتِ بتأسيس Eventivus لتنظيم الفعاليات كيف كانت بدايتك؟

بفضل من الله بعد عدة تجارب و في عدة مجالات مختلفة أصبحت متمكنة في اكثر من مجال واعلم مواطن القوة بداخلي .. و اكتشفت اشياء في نفس ي لم أكن أعرفها من قبل وهذا الشيء افادني كثيراً في عملث كتنظيم لانني احتاج خبره في مجالات مختلفة غير العلاقات العامة مثلا احتاج كتابة الاخبار الصحفيه للتوثيق احتاج التصوير لنقل الاحداث لمجموعة أكبر احتاج التسويق لنشر واجذب مستفيدين وهذه كلها أمور مهمة حتى استطيع الوقوف بالبدايه واسند نفسي بخبرتي وتجاربي .. لانه فعلا الخبره مهمة جدا اكثر حتى من راس المال لاني بدات مشروعي في التنظيم بدون راس مال وجميعها تقريبا اقل من ١٠٠٠ ريال للسجل التجاري والبوستر الاعلاني و نظمت برنامج تدريبي في ذلك الوقت ومن هنا بدات الاشتراكات وبدانا نغطي به المصاريف الى أن نجح البرنامج الحمدلله واستمريت من بعدها.

استتي مبادرة تحت مسمى إرادة حدثينا عنها؟

الهدف الاساسي منها تقديم دعم للمراه في جميع البرامج التابعة للمؤسسة الى ان ندعم ١٠٠٠ امراة في السنة و كانت تقتصر فقط على المراه لكن منذ أن بدات فكرت لماذا المراه فقط طالما استطيع أن أدعم فئات اخرى ثم قررت انه في كل فعاليه أدعم فئه مختلفه كالمعاقين ومرضى الكانسر و التوحد شفاهم الله جميعاً والايتام والاسر المنتجه ورواد الاعمال واصحاب المشاريع .. وبعض من هذه الفئات تم دعمها فعلا في برامجنا السابقة.. وحاليا في ازمه كورونا اختلف الوضع والدعم اصبح اغلبه من خلال تقديم برامج اون لاين لكن الميزة هنا انه عدد المستفيدين وصل تقريبا ٥٠٠٠ والهدف كان فقط ١٠٠٠ , الحمد لله توفقت بذلك .. وهذا مجهود شخصي بدون فريق عمل اشتغلت بمفردي في معظم هذه البرامج والحمدلله .. شعور جدا جميل انكِ تقدمين عمل يستفيد منه هذا العدد الضخم.

كيف ترين مستقبل المرأة في ظل رؤية 2030؟

المرأه اصبحت هي المستقبل،اليوم المرأة حققت معظم الانجازات التي كان منتظر منها تحقيقها في رؤية ٢٠٣٠ فيما يخص جزء تمكين المرأة كلنا اليوم نرى ونسمع عن انجازات المراه ودورها ومكانتها ومن الان نستطيع القول ان المرأة حصلت بالفعل على حقوقها كامله وهذه طبعا مسؤولية كبيرة جدا ولكن المرأة أهلاً لها ان شاء الله واستطاعت ان تحصل على التقدير والاحترام والتقبل من جميع الفئات داخل المجتمع السعودي وهي قادرة على ان ترفع بلدها وأسرتها عالميا خلال السنوات القادمة باذن الله.

رسالتك لكل إمرأة لديها طموح؟

ابحثي عن طريقك بكل عزيمه واصرار الى ان تجديه وهذا كان الهدف من قصتي ومشاركتي في الكتاب لا تعملي لمجرد البحث عن المال أو ملئ الفراغات في حياتك اعملي بشغف وطموح للفائدة لنفسك و للمتعة لك أيضا سيكون طعم النجاح مختلف تماما . واسأل الله التوفيق للجميع وان يحقق أمانيكم ويسدد خطاكم لما فيه خير وصلاح