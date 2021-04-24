أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت 19 مسجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وذلك حسبما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشؤون الإسلامية: إغلاق 19 مسجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.