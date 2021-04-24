العراق.. وفاة و11 حالة اختناق على الأقل بحريق داخل مستشفى في بغداد 

أفادت مصادر مطلعة عراقية، السبت، بأن حريقا نشب في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد، تسبب في وفاة واحدة و11 حالة اختناق. وذكرت المصادر، أنه "تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة أولية لحريق مستشفى ابن الخطيب، نتيجة انفجار قنينة أوكسجين". من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن فرقها باشرت حريقا داخل مستشفى في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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