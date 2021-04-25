هل كنا سنعرف أمريكا لولا الدخان

أمريكا بلد التقدم الحضاري والطبي والتكنولوجي والتقني والهندسي المعماري والنووي ويبلغ عدد سكان أمريكا 300 مليون نسمة واغلبهم مهاجرين من مئات السنيين من أوروبا وخصوصاً ( بريطانيا ) وآسيا وفي الغالب الدم الأمريكي هو دم بريطاني ،،، والولايات المتحدة الأمريكية فيها مايدهش الإنسان من التنوع المناخي وهي الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها التنوع المناخي في معظم ولاياتها إن أردت ثلوج موجود في فيرجينيا أن اردت جنة الله في أرضه من الطبيعة موجود في ولاية كولورادو وإلى آخره من التنوع المناخي.

بداية تأسيس أمريكا كدولة رسمية ومستقلة عام 1776 ميلادي ولاننسى إنها تزعمت العالم بتفوقها العسكري والحربي والاقتصادي والتقني منذ 80 عام ميلادي والفضل يعود للمزراعين التبغ الذي يصنع منه الدخان كانوا الناس يزرعون التبغ بكثرة لاستخدامه وتصديره والحكومة البريطانية في ذلك الوقت تسمى ( بريطانيا العظمى ) لاستعمارها معظم الدول ومن ضمنها أمريكا لأن أمريكا كانت ولاية تابعة لبريطانيا فقررت الحكومة البريطانية تاخذ من المزارعين ضرائب على الزراعة وقرر كثير من الناس أن يهاجروا إلى أمريكا لامرين 1-الهروب من الضرائب 2- خصوبة الأرض صالحة للزراعة التبغ ،، وكانت الهجرة إلى أمريكا في ذلك الوقت قبل 300 عام عن طريق البحر وكثير منهم عندما يهاجرون لايدري هل ياصل ام لا بسبب امواج البحر العاتية وكثير منهم يلقى حتفهم في البحر ،،،، واستقر كثير من المهاجرين في امريكا ووصل عددهم كبير ياصل إلى 30 الف مهاجر واصبحوا يزرعون التبغ ويصدرونه لدول اخرى ،،،، وعندما علمت الحكومة البريطانية اصبحت تطارد المهاجرين وتاخذ منهم الضرائب مرة أخرى في أمريكا فقرر الاعيان والمزارعين الإتحاد ضد الانجليز لكي يحاربونهم وعلى رأسهم ( جورج واشنطن ) وهو أول رئيس لأمريكا فقامت الثورة على الحكومة البريطانية واستمرت شهور وفي الآخر انتصر المزارعين على بريطانيا ونالت استقلالها رسمياً من بريطانيا عام 1776 بسبب التبغ .

كتبه: فهد الدرعان