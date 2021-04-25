وفاة 23 شخصاً و28 حالة اختناق إثر حريق بمستشفى جنوب بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن وفاة 15شخصاً وتسجيل 28 حالة اختناق من مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أنبوبة أوكسجين في مستشفى ابن الخطيب جنوب العاصمة بغداد. وأوضح الدفاع المدني العراقي، أنه تمكن من إنقاذ 90 شخصاً بين مريض ومرافق من أصل 120 في المستشفى.

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