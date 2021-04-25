“الصحة”: إتاحة لقاحات كورونا للحوامل

أعلنت وزارة الصحة الليلة، عن إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-19) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة، وأوضحت الوزارة أن الدراسات تشير لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

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