“التعاون الإسلامي” تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وقيادة جمهورية العراق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة، بغداد، والذي يعالج مرضى فيروس كورونا المستجد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق في هذا الظرف العصيب.
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