مستجدات “كورونا”.. تسجيل 13 وفاة و953 إصابة جديدة وشفاء 1028 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 953 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 412216 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6900 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 395557 حالة، لافتة إلى أن هناك 9759 حالة نشطة حالياً، من بينها 1246 حالة حرجة.