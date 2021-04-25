المملكة تعزي العراق في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وعبرت المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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